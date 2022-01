Wegen des Sturmtiefs über der Nordsee ist es in Norddeutschland zu massiven Problemen im Bahnverkehr gekommen.





Der Fernverkehr in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen sei wurde vorübergehend sogar vollständig eingestellt, teilte ein Bahnsprecher mit. Inzwischen sei er aber wieder angelaufen.