calflier001 via Wikimedia

Tupolev 134 der Air Koryo (Bild von 2012).

Die kommunistische Diktatur wollte eigentlich gestern erstmals wieder nach Peking fliegen. Doch der Jet blieb am Boden. Nun landete heute Morgen überraschend eine Maschine der staatlichen Air Koryo.

Medienvertreter hatten am Flughafen in Peking bereits gewartet: Am Montag sollte der erste nordkoreanische Linienflug nach drei Jahren Corona-Sperre w