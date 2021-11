Condor

Ein Airbus A-320 der Condor: Die Airline startet 2022 erstmals ab Wien.

Ferienflieger Condor kündigt Pläne für einen Start in Wien an. Im Sommer 2022 will die Fluggesellschaft von dort aus elf wöchentliche Flüge zu beliebten Ferienzielen anbieten. Auch Mallorca ist dabei. Mallorca, Heraklion auf Kreta, Rhodos und Kos