Imago Images / MiS

Die Maskenpflicht gehört in mehreren Bundesländern der Vergangenheit an.

Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr soll nun auch in Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen entfallen.

