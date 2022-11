Pixabay

Erleichtert nehmen die Passagiere ihre Koffer vom Band. Das OLG Lüneburg hatte einen Fall zu entscheiden, bei dem das Gepäck eine Woche später am Ziel ankam.

Kommt ein Koffer viele Stunden oder erst Tage später am Reiseziel an, dürfen Passagiere sich Ersatzkleidung kaufen und die Airline an diesen Kosten beteiligen. Unter gewissen Umständen hat man womöglich sogar Anspruch auf eine Erstattung des Flugp