Eurowings

400.000 Sitze will Eurowings im Sommer 2024 in Hannover anbieten.

Die Punkt-zu-Punkt-Airline von Lufthansa, Eurowings, baut ihre Marktpräsenz in Deutschland aus. Die Flughäfen Nürnberg und Hannover bekommen zum Winterflugplan jeweils einen Jet. Was CEO Jens Bischof an den zwei Standorten und darüber hinaus plant.

Bereits im Winterflugplan 2023/24 will Bischof an den Flughäfen wieder Basen einrichten und mit jeweils einem Jet in Nürnberg und Hannover l