Air Astana

Nach einem mehrtägigen Flugstopp aufgrund gewaltsamer Auseinandersetzungen in Kasachstan fliegt Air Astana nun auch wieder von und nach Almaty.

Die politische Situation in Kasachstan hat sich beruhigt, die Unruhen sind vorüber. Daher fährt Air Astana das Flugprogramm wieder hoch und steuert nun auch wieder die Metropole Almtay an. Bereits seit Wochenbeginn hat Air Astana den Betrieb in der kasachischen