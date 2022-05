Imago / aal.photo

Das Sixt-Logo wird künftig auch in Kanada sichtbar werden.

In den USA hat sich Autovermieter Sixt bereits etabliert. Nun wagt der Mobilitätsdienstleister aus Deutschland auch den Schritt nach Kanada und treibt so die Globalisierung voran. Auf dem kanadischen Markt will sich Sixt als neuer Premiumanbieter mit hochwertigem Ser