ITA Airways, die sich gerade in Verhandlungen mit Lufthansa befindet, schließt sich dem Barig an.

Das Board of Airline Representatives in Germany (Barig) ist um ein Mitglied gewachsen: ITA Airways ist dem Verbund beigetreten.

Die Fluggesellschaft, die sich aktuell in Verkaufsverhandlungen mit der Lufthansa befindet, ist jetzt auch in der Gruppe ausländischer Fluggesellschaften in Deutschland vertreten. "ITA Airways ist eine junge und moderne Fluggesellschaft sowie ein Botschafter des 'Made in Italy' in der Welt", sagt Michael Hoppe, Barig Chairman und Executive Director. Der von ihm vertretene Verbund zählt mittlerweile mehr als 100 Airline-Offizielle und zudem auch Vertrerter zahlreicher anderer Unternehmen aus der Reisebranche wie Hotelgesellschaften."Deutschland ist ein strategischer Markt für ITA Airways. Von Nachhaltigkeit bis hin zu fairem Wettbewerb treibt Barig wichtige Themen in der Luftfahrtbranche voran, die für unsere Fluggesellschaft von großer Bedeutung sind", begründet Rodney Cali, Country Manager Germany bei ITA Airways, den Beitritt.ITA Airways bietet mittlerweile wöchentlich 94 Flüge ab Düsseldorf, Frankfurt, München und Stuttgart zu ihren beiden Drehkreuzen in Italien – Rom Fiumicino und Mailand Linate – sowie Verbindungen zum gesamten italienischen Streckennetz und zu wichtigen internationalen Zielen. Seit Aufnahme des Flugbetriebs am 15. Oktober 2021 mit einer Flotte von mittlerweile 52 Flugzeugen verfolgt ITA Airways eine Wachstumsstrategie. Allein dieses Jahr sollen 39 neue Flugzeuge in Dienst gestellt werden, und dabei auch das Angebot an Interkontinentalflügen um neue Strecken nach Nord- und Südamerika erweitert werden.