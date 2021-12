Lufthansa

Abflugbereit: ein Airbus 350 von Lufthansa.

Die Deutsche Lufthansa will das Gros ihrer Airbus-350-Flotte am Flughafen München stationieren. Schon jetzt sind dort 17 im Einsatz. Im Februar kommt Nummer 18 – und soll dann auf den Namen "München" getauft werden. Im Sommer 2022 will Lufthansa, wie beric