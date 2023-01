Royal Jordanian

Royal Jordanian verbindet vom 23. September 2023 Düsseldorf mit ihrem Drehkreuz in Amman (AMM).

Der jordanische Oneworld-Carrier erweitert sein Streckennetz in Deutschland. Vom Herbst an soll auch der größte Flughafen Nordrhein-Westfalens im Liniendienst angesteuert werden.

