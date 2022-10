Lufthansa

Lufthansa testet an einem umgerüsteten Airbus 320, hier ein Archivbild, das Handling mit Wasserstoff.

Die Wartungstochter der Lufthansa baut in den kommenden Monaten ein ausgemustertes Flugzeug der Airline zu einem Reallabor für künftige Wasserstoffantriebe in der Luftfahrt um.

