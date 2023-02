Air Astana

Air Astana erweitert das Peking-Flugangebot um zusätzliche Frequenzen und einen neuen Abflug-Airport.

Air Astana baut das Flugangebot in Richtung Peking aus. Vom März an steuert die kasachische Fluggesellschaft die chinesische Hauptstadt auch von Astana aus an. Die Frequenz ab Almaty wird zudem erhöht.

Bislang fliegt Air Astana allein ab Almaty nach Peking. Vom 18. März an steuert der kasachische National-Carrier die Hauptstadt der Volksrepublik China auch ab Astana an. Die Flüge werden laut Airline zweimal pro Woche – immer mittwochs und samstags – mit ei