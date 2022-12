Eurowings

Die Eurowings will das Engagement am BER verdoppeln. Kommenden Sommer stationiert der Carrier sechs Flugzeuge am Hauptstadt-Airport.

LH-Tochter Eurowings komplettiert das Programm für den Sommer 2023 am Flughafen Berlin Brandenburg komplettiert. Angesteuert werden fast 30 Städte in Deutschland und dem europäischen Ausland.

LH-Tochter Eurowings komplettiert das Programm für den Sommer 2023 am Flughafen Berlin Brandenburg komplettiert. Angesteuert werden fast 30 Städte in Deutschland und dem europäischen Ausland. Der Billigflieger der Lufthansa-Gruppe erweitert seinen Flugplan