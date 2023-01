Etihad

Kurs auf Düsseldorf: Etihad will die Rhein-Metropole mit einer B-787 anfliegen.

Abu Dhabis National Carrier Etihad baut das Deutschland-Angebot aus. Neben Frankfurt und München will die Airline in Zukunft auch Düsseldorf wieder anfliegen. Neben der Rhein-Metropole nimmt Etihad zudem eine weitere europäische Stadt in den Flugplan auf.

Abu Dhabis National Carrier Etihad baut das Deutschland-Angebot aus. Neben Frankfurt und München will die Airline in Zukunft auch Düsseldorf wieder anfliegen. Neben der Rhein-Metropole nimmt Etihad zudem eine weitere europäische Stadt in den Flugplan auf. N