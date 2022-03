Carl Schelleman ist Deutschland-Chef bei Air France-KLM mit Sitz in Frankfurt.

Wie ändern sich die Reiseströme und was bedeutet das für Air France-KLM? Darauf gibt der Deutschland-Chef der Airline, Carl Schelleman, auf dem ITB-Kongress Antworten gegeben. Eins vorweg: Der Mann ist optimistisch.

Lange Wege nach Asien

Klare Klimaschutz-Ziele

In einem 15-Minuten-Interview stand Carl Schelleman am Dienstagnachmittag während des diesjährigen virtuellen ITB-Kongresses Moderator Matthias Beyer Rede und Antwort. Dabei ging es um die Perspektive der Luftfahrt allgemein und die von Air France-KLM im Besonderen.Kurzfristig – und so lange es dauern wird – habe der Krieg in der Ukraine natürlich Auswirkungen auf die Luftfahrt, die nun aus Europa Richtung Asien Umwege fliegen müsse und den Weg über Russland nicht mehr nutze, erläuterte Schelleman. "Wir fliegen neue Routen etwa nach Südkorea, die nun länger dauern. Das könnte durchaus Auswirkungen auf die Nachfrage haben", so der Air France-KLM-Manager. Dabei spielt er sowohl auf die Reiselust an, als auch auf die Preise. Weil mehr Kerosin verbraucht wird, verteuern sich aktuell die Flüge Richtung Asien.Befragt nach den Effekten der Corona-Pandemie verwies Schelleman auf eine derzeit wieder anziehende Nachfrage im Leisure-Bereich, die durchaus erfreulich sei und teilweise schon wieder das Vor-Corona-Niveau erreiche. Für den Bereich geht Schelleman, wie andere Airliner auch, von einem schnellen Comeback der Nachfrage aus. Im Business-Travel- und Mice-Bereich ließe die indes noch länger auf sich warten. "Die Zeiten von schneller, größer, weiter sind vermutlich vorbei", meint Schelleman.Speziell im Geschäftsreisebereich sei schon jetzt erkennbar, dass das Thema Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinne. Reisende würden zunehmend Privat- und Business-Trips zu längeren Touren kombinieren, berichtet Schelleman.Insgesamt unternehme die Luftfahrt schon seit Jahren und auch ganz aktuell viel, um nachhaltiger unterwegs zu sein: "Wir setzen junge, effiziente Flugzeuge ein, tanken zunehmend mehr Sustainable Aviation Fuel und überprüfen ständig die Abläufe auf Effizienz", sagte Schelleman. Im Alleingang seien die Ziele der Branche, bis 2050 CO-neutral zu fliegen, allerdings nicht zu stemmen, so der Airliner. Das gehe nur Hand in Hand mit allen Partnern der Branche und den Fluggästen.Generell äußerte sich Carl Schelleman optimistisch zur Lage seines Arbeitgebers: "Es gibt Nachfrage, und die Nachfrage steigt. Parallel haben alle in der Branche das Thema Nachhaltigkeit als wichtig erkannt und arbeiten daran. Das sind die besten Voraussetzungen für unsere Zukunft", sagte Schelleman.Der Manager hat zuvor auch mit fvw|TravelTalk über die Perspektiven und Pläne von Air France-KLM gesprochen.