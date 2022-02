Imago / Arnulf Hettrich

Die Deutsche Bahn: Auf der Schiene soll 2022 viel passieren.

Die Deutsche Bahn plant, dieses Jahr gut 13,6 Mrd. Euro in den Ausbau und die Instandhaltung von Schienennetz und Bahnhöfe zu investieren – und damit soviel wie nie zuvor. Die DB will ihr Schienennetz und ihre Bahnhöfe fit für die Zukunft machen, in d