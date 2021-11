Airbus

Condor braucht dringend mehr Piloten.

Ferienflieger Condor sucht Nachwuchs für die Cockpit-Crews. Insgesamt will die Fluggesellschaft aus Kelsterbach 180 Pilotinnen und Piloten einstellen. Gesucht werden First Officer und Ausbilder. Die aktuelle Ausschreibung richten sich an Piloten mit Lizenzen fü