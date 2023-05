FVW Medien/RIM

Marabu-Jet am Hamburg Airport: An der Basis in Norddeutschland läuft der Flugbetrieb des Neulings mittlerweile einigermaßen.

Ferienflieger Marabu kämpft weiter mit Startproblemen. Während am Freitag in Hamburg der Flugplan hochgefahren wurde und CEO Paul Schwaiger persönlich den Abflug seiner Maschine beobachtete, kam es am Wochenende in München zu größeren Problemen.

Auch am Airport der bayerischen Landeshauptstadt baut Marabu das Angebot in diesen Tagen aus, hat aber dort nach wie vor Probleme mit dem Fluggerä