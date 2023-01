IMAGO / Joko

Der Betrieb am BER läuft am 26. Januar wieder an.

Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH meldet, dass der Flugbetrieb am BER am 26. Januar wieder aufgenommen werden soll, nachdem durch den Warnstreik am 25. Januar kein Passagierverkehr möglich war.

