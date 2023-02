DLH

Bekommt die Lufthansa eine finanzielle Förderung aus Skopje?

Um den Flugverkehr nach Nordmazedonien zu stärken, will die Regierung in Skopje Flüge finanziell fördern. Für das Programm hat sich auch die Lufthansa beworben. Nordmazedonien hat keine eigene Linienfluggesellschaft.

