Imago Images

Eurocontrol erkennt eine schwache Verkehrsentwicklung.

Der Luftverkehr in Deutschland hat sich auch im vergangenen Jahr nur langsam vom Corona-Schock erholt. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) und weitere Institutionen kontrollierten rund 2,636 Mio. Flugbewegungen, wie die bundeseigene Gesellschaft am Dienstag in Langen be