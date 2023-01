Screenshot

Auf ihrer Website äußert Yeti Airlines ihre Trauer um die Opfer des Flugtzeugabsturzes.

Insgesamt 72 Menschen waren beim Absturz der Yeti Airlines in Nepal ums Leben gekommen – darunter auch Touristen. Es war nicht das erste schwere Unglück in dem Land. Doch warum sind bestimmte Staaten und Airlines in Sachen Flug eigentlich unsicher?

