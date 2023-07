FVW Medien/HMJ

Wie ist das möglich? Weil Klima-Kleber auf das Gelände des Flughafens gelangten und protestierten, ging am Donnerstagmorgen erst einmal nichts am Hamburg Airport.

Die Flughafen-Blockaden durch Aktivisten der "Letzten Generation" am Donnerstagmorgen in Düsseldorf und Hamburg lösen eine neue Debatte über die Sicherheit der Flughäfen aus. Der Ruf nach einer Überarbeitung des Luftsicherheitsprogramms wird laut.

Stundenlang haben Aktivisten der "Letzten Generation" am Donnerstagmorgen die Betriebe an den Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg blockiert. An beiden