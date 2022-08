Lufthansa

Lufthansa bekommt bald einen ersten Boeing 787-9 Dremaliner mit moderner Business Class.

Das lange Warten hat ein Ende: Lufthansa hat an diesem Dienstag ihre erste Boeing 787 entgegengenommen. Bis der Dreamliner zum Einsatz kommt, werden aber noch Wochen vergehen. Lufthansa hat ein neues Langstreckenflugzeug in ihre Flotte aufgenommen. Am Dienstagvorm