Der ICE L soll vom Herbst 2024 an die Flotte der Deutschen Bahn verstärken.

Stufenloser Zugang und mehr Platz für Gepäck: Das sind zwei Features des neuen ICE der Deutschen Bahn. Der Schienenkonzern stellte den ersten Zug der neuen Generation jetzt vor.

Mehr dazu

Mehr dazu Höhere Energiekosten Bahnfahren wird erneut teurer

Deutsche Bahn AG/Oliver Lang

Der ICE L erhält auch ein neues Innendesign.

Deutsche Bahn AG/Oliver Lang

Fahrgastfreundlich: Der stufenlose Zugang im neuen ICE L.

Der Zug des spanischen Herstellers Talgo setzt nach Angaben der Deutschen Bahn bei der Barrierefreiheit neue Maßstäbe: Denn durch seinen stufenlosen Zugang können Reisende im Rollstuhl erstmals ohne fremde Hilfe in einen ICE gelangen. Aber auch alle anderen Fahrgäste etwa mit großem Koffer, Kinderwagen oder Fahrrad profitieren vom ebenerdigen Einstieg.Vom Herbst 2024 an werden 23 ICE L – das L steht dabei für den englischen Begriff "low floor", also "Niederflur" – die Fernverkehrsflotte der DB schrittweise verstärken. Zuerst kommen die Züge auf der Linie Berlin–Amsterdam zum Einsatz. Im Jahr 2026 werden die Züge nach Angaben der Deutschen Bahn auch auf den touristischen Verbindungen nach Sylt und Oberstdorf verkehren."Diese Züge einer neuen Generation werden das Angebot der DB stärken und sind Teil eines völlig neuen Standards, der vom, wie wir bei Talgo glauben, anspruchsvollsten Kunden auf dem globalen Bahnmarkt gesetzt wird. Das ist ein Paradigmenwechsel im Personenverkehr, den die Deutsche Bahn mit dem neuen ICE L einläutet und der auf dem dynamischen europäischen Markt zum Maßstab werden wird", schwärmte Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz, Vorstandsvorsitzender Talgo, bei der Vorstellung des Zuges in Berlin.Der 230 Stundenkilometer schnelle und 256 Meter lange ICE L besteht aus 17 Reisezugwagen inklusive Steuerwagen und einer Mehrsystemlokomotive. Dadurch ist auch ein grenzüberschreitender Einsatz möglich. Der ICE L verfügt über 562 Sitzplätze, von denen sich 85 in der 1. Klasse und 477 der 2. Klasse befinden.Der ICE der neuesten Generation glänzt zudem auch mit einem neuen Innendesign. Die Bahn bringe damit "erstmals Wohnzimmer-Atmosphäre auf die Schiene", sagt Michael Peterson, DB-Vorstand Personenfernverkehr. Teil des Konzepts sind komplett neu entwickelte Sitze samt Tablet-Ablage, ein besonders leistungsfähiges W-LAN, mobilfunkdurchlässige Scheiben, viel Platz für Familien mit Kindern, ein Restaurantwagen, acht Fahrradstellplätze sowie Fahrgastinformation mit Echtzeitdaten.