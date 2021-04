FVW Medien/HMJ

Hier geht's lang zur Impfung: Die Deutsche Bahn plant zehn Zentren zur Impfung der eigenen Mitarbeiter.

Die Deutsche Bahn bereitet sich auf Impfungen im eigenen Unternehmen vor. An mindestens zehn Standorten in Deutschland wolle der Konzern Impfzentren einrichten, an denen die Beschäftigten von den Betriebsärzten geimpft werden sollen.