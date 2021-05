Luis Gallego hat am 8. September 2020 den Chefposten bei der IAG übernommen.

Die International Airlines Group (IAG), geführt von Luis Gallego, hofft auf eine baldige Wiederbelebung des internationalen Reiseverkehrs. Nach dem Milliarden-Verlust im ersten Quartal könnte die British-Airways-Mutter die Wende – wie alle Airlines – gut brauchen.

Richtung Aktionäre verspricht er: "Wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um die finanzielle Gesundheit unseres Unternehmens langfristig zu sichern, einschließlich der erfolgreichen Kapitalerhöhung in Höhe von 2,7 Mrd. Euro im vergangenen Jahr, und konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere Kostenbasis zu reduzieren und die Effizienz zu steigern." Mit Blick auf die Liquidität der Gruppe konnte die IAG zum Stichtag 31. März auf 10,5 Mrd. Euro verweisen. Das ermögliche den "guten Zugang der IAG zu den Kapitalmärkten", erläuterte der CEO.

Leichte Besserungen nach dem harten Corona-Jahr 2020 sind bei der IAG spürbar. Mit knapp 1,1 Mrd. Euro fiel das Minus nämlich gut 37 Prozent niedriger aus als zu Beginn der Pandemie ein Jahr zuvor, wie die International Airlines Group (IAG) mitteilt. Trotz Impferfolgen bleibt CEO Gallego aber vorsichtig: Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 dürften die IAG-Gesellschaften British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level im laufenden zweiten Quartal nur etwa ein Viertel ihrer Flugkapazität anbieten, so seine aktuelle Planung. Für das Gesamtjahr rechnet er wohl weiterhin mit einem Minus. Eine Gewinnprognose wagte Gallego nämlich ausdrücklich nicht.Zwischen Januar und März zählte der Konzern den Angaben zufolge 2,6 Mio. Fluggäste und damit 87 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Passagierumsatz lag mit 459 Mio. Euro in dem Zeitraum sogar 88,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau.Mit den negativen Quartalszahlen befindet sich Gallego in bester Gesellschaft: Auch die Wettbewerberundmussten in diesen Tagen hohe Verluste für die Monate Januar bis März verkünden. Wie die anderen Airline-Chefs setzt auch Gallego auf einen Erfolg der Impfkampagnen, auf internationale Regeln zu Corona-Tests für Passagiere und die Öffnung von Reisekorridoren zwischen Ländern wie Großbritannien und den USA.Gerade die IAG-Tochter British Airways, die im Konzern größter Umsatzbringer ist, braucht das Geschäft dringend. Immerhin: Wegen des trotz Corona anhaltend stabilen Frachtgeschäfts auf den Transatlantik-Routen ist der Passagierverkehr in all den Monaten seit Krisenbeginn nie ganz eingestellt gewesen. "Die Fracht hat es uns ermöglicht, ein umfangreicheres Passagier-Langstreckennetz zu betreiben", sagte Gallego.