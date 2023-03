Imago/Rüdiger Wölk

Viele Bordmenüs sehen nicht sonderlich appetitlich aus und wandern ungegessen in den Abfall. Dies zu vermeiden, liegt im Interesse von Airlines und Fluggästen gleichermaßen.

Mit Blick auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit stehen Airlines unter besonderer Beobachtung. Während sie im Großen etwa an emissionsarmen Treibstoffen arbeiten, drehen sie an Bord an kleinen Schrauben.

Freiwillig aufs Essen an Bord verzichten: Japan Airlines bietet Fluggästen diesen "Service" seit Dezember auf allen Flügen an. Bis einen Tag