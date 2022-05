Air France

Air France hat bei der Firma Safran neue Business-Class-Sitze für zwölf Boeing 777-300 bestellt.

Air France will einen neuen Standard in der Business Class setzen und baut vom Herbst an neue Sitze in die Kabinen von zwölf Boeing 777-300 ein. Sie versprechen mehr Privatsphäre als bislang branchenüblich. Air France nennt es den Drei-F-Ansatz und meint da