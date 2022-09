Lufthansa

Wieder unterwegs: Die Lufthansa-Trachtencrew 2022 hat ein neues, besonders ökologisches Oktoberfest-Outfit bekommen.

Es geht wieder los: Kurz vor Beginn des Oktoberfests in München hüllt Lufthansa einige ihrer Crews wieder in Dirndl und Lederhosen. In diesem Jahr gibt es neue Modelle. Qualitätsmerkmal: besonders nachhaltig. Zwei Tage vor Beginn des Münchner Oktoberfe