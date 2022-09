Wieder unterwegs: Die Lufthansa-Trachtencrew 2022 hat ein neues, besonders ökologisches Oktoberfest-Outfit bekommen.

Es geht wieder los: Kurz vor Beginn des Oktoberfests in München hüllt Lufthansa einige ihrer Crews wieder in Dirndl und Lederhosen. In diesem Jahr gibt es neue Modelle. Qualitätsmerkmal: besonders nachhaltig.

Zwei Tage vor Beginn des Münchner Oktoberfests dürfen die Trachtencrews der Lufthansa wieder abheben. Von München aus brechen sie als Botschafterinnen und Botschafter für die Münchner Wiesn in Tracht nach Rio de Janeiro und San Diego auf. Am 26. September folgen dann Boston und New York. Zudem werden Dirndl und Lederhosen auch auf Europa-Flügen zum Einsatz kommen.Das Besondere in diesem Jahr: Nach fünf Jahren präsentieren sich die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter in einer neuen Tracht, die nachhaltig produziert wurde. Das neue Outfit für die Langstreckencrews wurde vom Münchner Trachtenspezialisten Angermaier entworfen und maßgeschneidert.Die Kollektion ist erstmals nach "Standard 100 by Oeko-Tex" zertifiziert. Alle Bestandteile und Materialien wurden nachhaltig produziert und verarbeitet. Um die Transportwege kurzzuhalten, wurden die Stoffe ausschließlich in Österreich gewebt und in Europa produziert."Wir freuen uns, dass wir die 16-jährige Geschichte der Trachtenflüge fortsetzen und damit auch die Besucher des Oktoberfests am Boden und an Bord mit bayerischem Flair willkommen heißen", sagt Stefan Kreuzpaintner, CCO Lufthansa Airlines.