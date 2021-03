Emirates führt derzeit alle seine Deutschland-Flüge mit Maschinen vom Typ Boeing B-777 durch.

Nahost-Carrier Emirates fährt sein Flugangebot in Deutschland kräftig nach oben. An allen vier Flughäfen, die die Airline hierzulande bedient, wird die Zahl der Dubai-Flüge in den kommenden Wochen erhöht.

Den Anfang macht dabei Frankfurt: Bereits ab 9. März wird das Flugangebot am Main um einen zusätzlichen Flug am Dienstag erhöht. Zum Sommerflugplan ab 28. März nimmt die Fluggesellschaft aus Dubai dann eine weitere Verbindung pro Woche jeweils donnerstags auf. EK48 verlässt Frankfurt dabei um 22:20 Uhr und kommt in Dubai um 6:40 Uhr am folgenden Tag an. Dann bietet Emirates wieder zwei tägliche Flüge von Frankfurt an den Persischen Golf an.In München bietet Emirates seit dem 22. Februar fünf Dubai-Flüge pro Woche an. Ab dem 1. April kommt jeweils donnerstags eine sechste wöchentliche Verbindung hinzu. Ab 1. Juni wird die Strecke von der bayrischen Landeshauptstadt in das Golf-Emirat dann täglich bedient.Ab 30. März erhöhen sich zudem die wöchentlichen Flüge von Düsseldorf nach Dubai von drei auf vier. Der neue Flug in Richtung Dubai startet jeweils dienstags um 15:30 Uhr in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Hamburg wiederum wird ab 29. März ebenfalls statt drei- viermal pro Woche mit einer weiteren Verbindung am Montag angeflogen. Der Hamburger Flughafen wird dann montags, mittwochs, freitags und sonntags von Emirates angeflogen.Insgesamt erhöht sich die Gesamtzahl der wöchentlichen Flüge von Emirates bis Anfang Juni ab seinen vier deutschen Abflughäfen Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg zu seinem Drehkreuz in Dubai auf 29. Alle Emirates-Flüge werden derzeit mit Boeing 777-300ER durchgeführt. "Es ist ein motivierendes Signal in die richtige Richtung", kommentiert Volker Greiner, Emirates Vice President North & Central Europe, die steigende Zahl der Flugverbindungen zwischen Deutschland und Dubai.