Köln/Bonn Airport

Auf Wachstumskurs: Stephan Erler (2.v.l.), Deutschlandchef von Easyjet, neben Thilo Schmid (4.v.l.), CEO des Flughafens, zusammen mit der einer Crew des Fluges U25511 am Dienstagmorgen in Köln.

Der Low Cost Carrier Easyjet will am Flughafen Köln/Bonn nach der Corona-Pandemie wieder wachsen. Deutschland-Chef Stefan Erler hat am Dienstag eine neue Direktverbindung zum Londoner Flughafen Gatwick verkündet. Die neue Route soll am 15. April aufgenommen wer