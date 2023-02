Eurowings

Gemeinsam abheben: Eurowings kooperiert mit der spanischen Volotea.

Die Punkt-zu-Punkt-Airline Eurowings aus dem LH-Konzern will in Europa bekannter werden. In Südeuropa versucht es CEO Jens Bischof jetzt über eine Vertriebspartnerschaft mit der spanischen Volotea.

Bischof will das "Euro" im Namen von Eurowings stärken und mehr Präsenz außerhalb des Heimatmarktes Deutschland zeigen. Der Anfang ist längst gemacht, Stationen auf Mallorca, in Salzburg, Pristina, Prag, Stockholm und in Graz eröffnet und mehr oder wenig