Günter Wicker, Flughafen Berlin Brandenburg

Nimmt bald auch Kurs auf Stuttgart: Play.

Der isländische Billigflieger Play will das Deutschland-Angebot im Sommer 2022 ausbauen. Neben Berlin will die Airline dann auch Stuttgart ansteuern. Vom Juni 2022 an will Play nach Stuttgart fliegen und dann die isländische Hauptstadt regelmäßig mit