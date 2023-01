Imago/Zuma Wire

Die im Osten von Manhattan gelegene Grand Central Madison hat eine elf Milliarden US-Dollar teure Erweiterung in Betrieb genommen. Dort kommt eine neue U-Bahn-Linie aus Queens an.

