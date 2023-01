Sixt

Große Werbekaktion in den USA: Sixt lässt den Times Square Orange leuchten. Das haben Vinzenz Pflanz (CBO), Erich Sixt (Aufsichtsratsvorsitzender), Konstantin Sixt (Co-CEO), Thomas Kennedy (President SIXT USA) und Tobias Seitz (Executive Vice President Brand & Digital Marketing) vor Ort gefeiert.

Autovermieter Sixt will bekanntlich in den USA wachsen. Im Rahmen einer dortigen Werbekampagne hat der von Hauptaktionär Erich Sixt vorangetriebene Anbieter den Times Square in New York in Orange erstrahlen lassen.

