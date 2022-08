Emirates

Die Auswahl an Speisen und Getränken und Süßigkeiten wird bei Emirates an Bord größer, denn die Airline unternimmt eine Service-Offensive.

An Bord der Jets von Emirates Airline sollen sich die Kunden künftig wohler fühlen als in der Vergangenheit. Das ist der Ansatz einer "Fly Better"-Kampagne, die mit einem Millionen-Investment verbunden ist. Mehr als zwei Milliarden US-Dollar will Emirates eigene