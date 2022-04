FVW Medien/RIM – Montage Condor

Mit Fotoshop rein montiert: So könnte es demnächst an den Flughäfen aussehen. Die Condor-Jets fallen am meisten auf. Und genau das ist das Ziel.

Condor hat sich am 4. April einen neuen Look verpasst und lässt ihre Flugzeuge künftig mit bis zu 17 Streifen auf dem Rumpf fliegen. Bereits am Dienstag wird die erste Maschine im neuen Look mit Passagieren in Frankfurt nach Lanzarote abheben. Warum das alles?