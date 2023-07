Flightradar 24

Flugzeuge, soweit das Auge reicht: die Weltkarte von Flightradar 24.

Deutschland hängt im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit zwar deutlich hinterher. Weltweit jedoch überschreitet der Luftverkehr mittlerweile das Niveau von 2019. Und Anfang Juli gab es sogar einen Rekord.

Insgesamt waren nach Angaben des Online-Dienstes "Flightradar 24" am Donnerstag, 6. Juli 2023, mehr als 250.300 Maschinen in der Luft – so viele