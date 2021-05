Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley zwischen Crew-Mitgliedern.

Lufthansa-CEO Carsten Spohr und Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley haben sich am Dienstag auf der Hauptversammlung um positive Stimmung bemüht. Das Schlimmste sei überstanden, die Zahl der Geimpften nehme zu – und auch die Geldprobleme erscheinen lösbar.

Jobabbau geht weiter

Die Bilanz von Kley fiel am Dienstag nüchtern aus: Ohne staatliche Hilfen wäre eine Insolvenz der Lufthansa in der Corona-Krise "nicht vermeidbar gewesen", sagte er. Wie bekannt, hat Lufthansa Zusagen für insgesamt neun Milliarden Euro Staatshilfen aus vier Ländern bekommen und dafür unter anderem den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) mit 20 Prozent als größten Anteilseigner akzeptieren müssen. Den will der Konzern so schnell wie möglich wieder loswerden. Die Chancen stehen gut. Denn das Gros der Aktionäre hat Zugestimmt und dem Unternehmen eine Kapitalerhöhung genehmigt, mit deren Hilfe die Lufthansa die Staatshilfen schnell zurückzahlen will. Bei günstiger Gelegenheit kann Lufthansa nun neues Eigenkapital von bis zu 5,5 Mrd. Euro aufnehmen, um die stille WSF-Beteiligung abzulösen.Doch soweit dürfte es momentan noch nicht zu sein. Denn gleichzeitig erklärte der neue Finanzvorstand Remco Steenbergen, dass man erwäge, noch in diesem Quartal 1,5 Mrd. Euro aus der bislang unangetasteten stillen Beteiligung 1 des WSF abzurufen, da diese nur bis Ende des Jahres zur Verfügung steht.Zum Hintergrund: Insgesamt hatte der deutsche Staat Lufthansa 6,8 Mrd. Euro über den WSF zur Verfügung gestellt, von denen Lufthansa zwischenzeitlich 2,3 Mrd. Euro gezogen und eine Milliarde wieder zurückgezahlt hatte. Sprich: Im Hintergrund geschieht derzeit viel Finanzjongliererei.Die Aktionäre mussten am Dienstag weitere negative Zahlen zur Kenntnis nehmen. Die Umsätze waren 2020 wegen des zusammengebrochenen Flugverkehrs um 63 Prozent auf 13,6 Mrd. Euro abgesackt, woraus sich ein Rekordverlust von 6,7 Mrd. Euro ergab. Dividenden an die Akionäre darf Lufthansa erst nach einem Ausstieg des Staates wieder ausschütten.Spohr und Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley versuchten dennoch, Zuversicht zu verbreiten. Gründe zum Optimismus sind für Kley schnelle Fortschritte beim Impfen, der wieder vorhandene Zugang zum Kapitalmarkt sowie die Motivation der Mitarbeiter für einen Neustart. "Wir kommen wieder auf die Beine, der Kranich hebt wieder ab. Die Welt hat noch nicht alles von uns gesehen", sagte der Aufsichtsratschef.Spohr versprach, dass der Konzern gestärkt aus der Krise komme. "Wir werden diese Krise nicht nur meistern, sondern sie als Chance nutzen, unsere globale Position in unserer in so vieler Hinsicht einzigartigen Branche weiter zu stärken. Die Lufthansa Group wird in Zukunft zunächst kleiner sein – aber auch fokussierter, digitaler, effizienter und nachhaltiger."Unter anderem setzt der Konzern auf modernere Flugzeuge mit niedrigerem Verbrauch. 115 alte Jets wurden bislang dauerhaft stillgelegt, der Kauf von zehn neuen Langstreckenjets gerade am Montag beschlossen und verkündet.Bis zum Ende des ersten Quartals 2021 haben innerhalb eines Jahres 30.000 von einst 140.000 Mitarbeitern den Konzern verlassen. Das Catering-Geschäft in Europa wurde verkauft, die Airlines Germanwings und Sun Express Deutschland geschlossen. Der Konzern hatte in der vergangenen Woche bekräftigt, allein in Deutschland weitere 10.000 Vollzeitstellen streichen zu wollen oder entsprechende Einsparungen zu benötigen. Ende März gab es noch 93.500 Vollzeitstellen im Konzern, von denen 52.200 auf Deutschland entfielen.Der Druck auf Spohr ist groß. Für dieses Jahr rechnet der Airline-Chef nämlich nur mit 40 Prozent der Vorkrisenkapazität und weiteren Verlusten. 2022 soll es dann aber steil nach oben gehen. Die Entwicklung in den USA, wo der Inlandsverkehr bereits wieder angelaufen ist und die Impfquote vergleichsweise hoch ist, zeigt: Die Lust am Fliegen ist den Menschen durch Corona nicht vergangen.