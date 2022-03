Imago / Hanno Bode

Der Streik der Luftsicherheitskräfte – hier am Hamburg Airport – könnte in die nächste Runde gehen.

Der von heftigen Warnstreiks begleitete Tarifkonflikt in der Luftsicherheitsbranche wird sich voraussichtlich in die reisestarke Osterzeit hineinziehen, nachdem auch die jüngste Verhandlungsrunde kein Ergebnis brachte. In der Nacht zum Freitag (25. März) ist die