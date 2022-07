Lufthansa Group

So gut wie alle der bislang nicht gestrichenen Ferienflüge sollen stattfinden, verspricht Lufthansa.

Nach wochenlangem Chaos an den Airports und zahlreichen Flugausfällen hält Deutschlands größte Airline eine positive Nachricht bereit: So gut wie kein weiterer Urlaubsflug soll in der nächsten Zeit gestrichen werden. "In diesem Sommer können