Lufthansa Express Bus: Er fährt von Nürnberg nach München.

Flüge von Lufthansa zwischen Nürnberg und München gibt es seit geraumer Zeit nicht mehr. Stattdessen verkehrt ein Express Bus. Dessen Services verbessert Lufthansa jetzt.

Mehr dazu

Die Fluggesellschaft räumt Reisenden, die den Lufthansa Express Bus von Nürnberg nach München nutzen und in München zur Flugreise abheben wollen, nun einen Gepäckservice an. Die Passagiere können vor dem Einsteigen direkt am Bus ihren Koffer aufgeben und ihn erst am endgültigen Zielort wieder im Empfang nehmen.Bereits seit September fährt der Bus die Strecke viermal täglich. Um die Reisezeit von zwei Stunden und 15 Minuten kurzweilig zu gestalten, kommt ein Fünf-Sterne-Bus zum Einsatz, der maximalen Freiraum zum Vordersitz bietet und mit Steckdosen und USB-Anschluss an den Plätzen ausgestattet ist. "Durch eine 2-1-Bestuhlung gibt es zudem einen optimalen Sitzabstand zu den mitreisenden Gästen", heißt es offiziell von der Lufthansa.