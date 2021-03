Das Fliegen soll künftig weniger Treihausgase ausstoßen.

Ryanair, Easyjet und andere Billigflieger fordern die Europäische Union schriftlich auf, ihren Plan, Fluggesellschaften zur Verwendung eines bestimmten Anteils nachhaltiger Treibstoffe zu zwingen, auf alle Flüge anzuwenden, nicht nur auf Kurzstreckenflüge.

2

Mehr dazu

Mehr dazu Hohe Treibstoffersparnis Airbus experimentiert mit Modell für reinen Nurflügler

2

Mehr dazu

Mehr dazu Alternative Treibstoffe Croisi Europe will Schiffe mit Synthetik-Treibstoff fahren

Die Europäische Kommission arbeitet an Zielvorgaben für Fluggesellschaften, einen Mindestanteil an nachhaltigen Flugkraftstoffen (SAF) zu verwenden, um die den Planeten erwärmenden CO-Emissionen des Sektors einzudämmen. Im Dezember 2020 legte Brüssel einen Entwurf für ein Fünf-Prozent-Ziel für 2030 auf Eis, weil er zu niedrig war.Eine Gruppe von Billigfliegern, die nicht auf den Fernstrecken konkurrieren, und Umweltgruppen forderten am Mittwoch in einem Schreiben an die Kommission, dass jegliche SAF-Quoten nicht nur für Flüge innerhalb Europas gelten sollten, sondern auch für Langstreckenflüge. "Langstreckenflüge vom SAF-Mandat auszuschließen, würde bedeuten, dass genau der Bereich unseres Sektors, der am dringendsten dekarbonisiert werden muss, überhaupt nicht von dieser Gesetzgebung abgedeckt würde", heißt es in dem Brief an die EU-Chefs für Klima- und Verkehrspolitik, der von Reuters eingesehen wurde.Zu den Unterzeichnern gehören Easyjet, Ryanair, Wizz Air, Jet2 und die Nichtregierungsorganisation Transport & Environment (T&E). Sie zitierten Daten des Luftraumüberwachers Eurocontrol, die besagen, dass die sechs Prozent der Flüge von europäischen Flughäfen, die mehr als 4000 Kilometer zurücklegen, die Hälfte der gesamten CO-Emissionen von Flügen, die Europa verlassen, ausmachen. "Es gibt keine Logik, Langstreckenflüge von den SAF-Nutzungsverpflichtungen auszuschließen, da dies die einzige Möglichkeit ist, den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren", teilt Ryanair-CEO Michael O'Leary in einer Erklärung mit.T&E-Geschäftsführer William Todts erklärte, dass Langstreckenflüge derzeit "der Regulierung ihrer Umweltverschmutzung entgehen, obwohl sie den Großteil der Emissionen verursachen". Die Unterzeichner teilten mit, SAFs seien die einzige kurzfristige Option, um die Emissionen von Langstreckenflügen einzudämmen – während SAFs für Kurzstreckenflüge eine vorübergehende Lösung seien, bevor Technologien wie wasserstoffbetriebene Flugzeuge in den 2030er Jahren verfügbar werden. Airbus etwa plant, bis 2035 ein kohlenstofffreies Flugzeug in Betrieb zu nehmen.Der jetzt geforderte Schritt könnte von traditionellen Fluggesellschaften abgelehnt werden, wenn er ihnen Kosten auferlegt, die ausländische Konkurrenten nicht tragen müssen. Air France-KLM und Lufthansa waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.