Fraport

Ryanair: immer wieder Ärger rund um das Thema Beschäftigungsverhältnisse.

Die Crews der Ryanair-Gruppe, die in Deutschland im Einsatz sind, kämpfen für Kurzarbeitergeld. Doch in die Angelegenheit kommt trotz Einsatz der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit wenig Bewegung. Die deutschen Behörden bezweifeln einen Flugbetrieb in Deutschland.