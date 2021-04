Das Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder ist einer der größten Flugzeug-Produktionsstandorte weltweit.

Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus hat im März mehr als doppelt so viele Flugzeuge ausgeliefert als im Februar.

Im März stieg die Zahl auf 72 neue Maschinen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Im Februar waren es lediglich 32 Verkehrsflugzeuge. Auch die Zahl der Aufträge ist weiter gewachsen auf 28 Bestellungen nach 21 im Vormonat zuvor. Die Zahl der Stornierungen ist dagegen deutlich zurückgegangen: Im März verlor Airbus nur 8 Bestellungen, im Februar waren es noch 92 Aufträge gewesen.Zu Jahresbeginn fallen die Auslieferungen typischerweise schwach aus. Airbus-Chef Guillaume Faury will im laufenden Jahr mindestens ähnlich viele Flugzeuge ausliefern wie im Vorjahr. 2020 hatte der Hersteller 566 Maschinen an seine Kunden übergeben, nachdem es im Rekordjahr 2019 noch 863 gewesen waren. Wegen der Corona-Pandemie hat der Konzern seine Produktion um 40 Prozent gedrosselt und will sie erst zum Sommer wieder etwas ausweiten.