Imago / Sven Simon

Der Lufthansa-Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr will auf der Hauptversammlung für die Ita-Übernahme trommeln.

Bei Lufthansa steht in der kommenden Woche die Versammlung der Aktionäre an. Schon jetzt hat CEO Carsten Spohr seine Rede anlässlich der Hauptversammlung publik gemacht. Die geplante Ita-Übernahme ist darin ein großes Thema.

In seiner Rede an die Aktionäre will Spohr die Bedeutung der angestrebten Übernahme der italienischen Ita Airways für die deutsche Flug