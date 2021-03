Der Flughafen Paderborn/Lippstadt musste während der Corona-Krise Insolvenz anmelden.

Die Bundesregierung will kleinere Flughäfen vor dem Hintergrund der Corona-Krise finanziell unterstützen. Das Bundeskabinett brachte am Mittwoch laut Agenturrecherchen entsprechende Gesetzesänderungen auf den Weg.

Geld für Flugsicherungsdienstleistungen

"Schwere, nie dagewesene Krise"

Die Corona-Pandemie hat alle Flughäfen in Deutschland wie berichtet schwer getroffen. Die Politik will helfen. Um Hilfe zu sichern, hat die Bundesregierung nun offenbar Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfahren haben will.Konkret will der Bund für Flugplätze Kosten für sogenannte Flugsicherungsdienstleistungen übernehmen. Bislang tragen die kleineren Flughäfen diese Kosten selbst und können sie nicht immer an die Fluggesellschaften weiterreichen. Für die Übernahme dieser Kosten sind im Bundeshaushalt 2021 laut Kabinettsvorlage 20 Mio. Euro vorgesehen. Für die Jahre 2022 bis 2025 werden jeweils 50 Mio. Euro veranschlagt.Der Flughafenverband ADV sprach von einer wichtigen Weichenstellung für eine deutliche Kostenentlastung der kleineren Standorte. "Gleichzeitig wird mit dem Kabinettsbeschluss die wichtige Rolle gewürdigt, die diese Flughäfen für die benötigte Verkehrsanbindung der Regionen und zur Stärkung der Wirtschaftskraft leisten", so Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.Die Hilfen sind Teil eines größeren Pakets. Mitte Februar hatte sich die Bundesregierung bereits auf Zuschüsse für zwölf größere Airports geeinigt, an denen der Bund nicht beteiligt ist. Dabei geht es um die Erstattung von Kosten für das Offenhalten von Flughäfen zu Beginn der Corona-Pandemie.Der Bund plant Zuschüsse von insgesamt 200 Mio. Euro. Voraussetzung für die Unterstützung des Bundes ist, dass die jeweiligen Länder einen Zuschuss in gleicher Höhe leisten.Der Flughafenverband ADV wies am Mittwoch erneut auf die äußerst angespannte Lage hin. Die Flughäfen seien durch die Corona-Pandemie in eine "schwere, nie dagewesene Krise" geraten.Trotz aktuell gestiegener Buchungszahlen durch den Osterreiseverkehr kämpfe die gebeutelte Luftverkehrsbranche ums Überleben, teilte der Verband mit: "Weiter verschärfte Einreisebeschränkungen, ein unüberschaubarer, sich ständig ändernder Flickenteppich von länderspezifischen Corona-Bestimmungen und pauschale Quarantäneregelungen bremsen jede Erholung des Luftverkehrs."Der ADV rechnet bei den Airports für 2021 mit Umsatzausfällen von 2,6 Mrd. Euro und einem Verlust von 1,2 (2020: 1,8) Mrd. Euro. Um wieder mehr Flugreisende zu gewinnen, fordert der Verband eine erfolgversprechende Teststrategie.